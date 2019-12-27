«Целая куча людей разбились, ужасно»: на месте крушения самолёта в Казахстане

Новости Казахстана. Восемь пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии, еще у 38 травмы средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 27 декабря лайнер авиакомпании Bek Air должен был отправиться в Нур-Султан, однако при взлете внезапно потерял высоту, пробил бетонное заграждение и врезался в двухэтажное здание. В результате катастрофы погибли 12 человек.

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Самолет буквально раскололся на части. На его борту находились 98 человек, включая экипаж. Среди пассажиров было также несколько иностранцев: из Украины, Кыргызстана и Китая. Все они живы.