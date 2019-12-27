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«Целая куча людей разбились, ужасно»: на месте крушения самолёта в Казахстане

27 декабря 2019 17:41
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Новости Казахстана. Восемь пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии, еще у 38 травмы средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Целая куча людей разбились, ужасно»: на месте крушения самолёта в Казахстане-1

Утром 27 декабря лайнер авиакомпании Bek Air должен был отправиться в Нур-Султан, однако при взлете внезапно потерял высоту, пробил бетонное заграждение и врезался в двухэтажное здание. В результате катастрофы погибли 12 человек.

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Самолет буквально раскололся на части. На его борту находились 98 человек, включая экипаж. Среди пассажиров было также несколько иностранцев: из Украины, Кыргызстана и Китая. Все они живы.

«Целая куча людей разбились, ужасно»: на месте крушения самолёта в Казахстане-3

По предварительным данным, к катастрофе могли привести технические неполадки или ошибка пилотов. Известно, что лайнер еще во время разгона дважды задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Установить точные причины помогут бортовые самописцы, которые уже изучают специалисты.

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Полеты самолетов Fokker 100 и деятельность авиакомпании приостановлены. 28 декабря в стране объявлено днем общенационального траура.

«Целая куча людей разбились, ужасно»: на месте крушения самолёта в Казахстане-5
# Авиакатастрофа # Фотофакт # Авиакатастрофа

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