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До 350 км/ч. В Китае запустили высокоскоростную железную дорогу

30 декабря 2019 08:36
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Новости Китая. В рамках подготовки к Олимпийским играм 2022 года Китай запустил высокоскоростную железную дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поезда будут курсировать по маршруту Пекин-Чжанцзякоу со скоростью 350 км/ч. Протяженность пути – 174 километра.

До 350 км/ч. В Китае запустили высокоскоростную железную дорогу-1

До 350 км/ч. В Китае запустили высокоскоростную железную дорогу-3

Это один из крупнейших инфраструктурных проектов в рамках подготовки к Играм. Дело в том, что в китайской столице нет возможности проводить соревнования по лыжам и сноуборду. Их было решено перенести в город Чжанцзякоу в провинции Хэбэй, где уже есть лыжные курорты и часть необходимой инфраструктуры. Однако дорога из одного города в другой занимала не менее 3 часов. Теперь время на поездку сократится сразу в три раза.

До 350 км/ч. В Китае запустили высокоскоростную железную дорогу-6

До 350 км/ч. В Китае запустили высокоскоростную железную дорогу-8

До 350 км/ч. В Китае запустили высокоскоростную железную дорогу-10

# Необычный транспорт # Фотофакт

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