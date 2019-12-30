До 350 км/ч. В Китае запустили высокоскоростную железную дорогу

Новости Китая. В рамках подготовки к Олимпийским играм 2022 года Китай запустил высокоскоростную железную дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поезда будут курсировать по маршруту Пекин-Чжанцзякоу со скоростью 350 км/ч. Протяженность пути – 174 километра.
Это один из крупнейших инфраструктурных проектов в рамках подготовки к Играм. Дело в том, что в китайской столице нет возможности проводить соревнования по лыжам и сноуборду. Их было решено перенести в город Чжанцзякоу в провинции Хэбэй, где уже есть лыжные курорты и часть необходимой инфраструктуры. Однако дорога из одного города в другой занимала не менее 3 часов. Теперь время на поездку сократится сразу в три раза.