До 350 км/ч. В Китае запустили высокоскоростную железную дорогу

Это один из крупнейших инфраструктурных проектов в рамках подготовки к Играм. Дело в том, что в китайской столице нет возможности проводить соревнования по лыжам и сноуборду. Их было решено перенести в город Чжанцзякоу в провинции Хэбэй, где уже есть лыжные курорты и часть необходимой инфраструктуры. Однако дорога из одного города в другой занимала не менее 3 часов. Теперь время на поездку сократится сразу в три раза.