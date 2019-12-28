Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур

Новости Казахстана. Казахстан скорбит по жертвам авиакатастрофы в Алматы. 28 декабря в стране – общенациональный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате крушения самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air погибли 12 человек. 47 пострадавших все еще находятся в больнице, среди них 8 детей. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентов, получивших тяжелые травмы. «Целая куча людей разбились, ужасно»: на месте крушения самолёта в Казахстане

На месте падения самолета продолжают работать специалисты. Предстоит установить все детали происшествия. Сейчас рассматриваются несколько версий катастрофы: технические неполадки, ошибка пилотов, а также погодные условия. Эксперты рассчитывают, что пролить свет на ситуацию помогут черные ящики. Изучением бортовых самописцев займутся сотрудники Межгосударственного авиационного комитета. «Это был прерванный взлёт». Что говорит очевидец крушения самолёта в Казахстане