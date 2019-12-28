Прямой эфир

Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур

28 декабря 2019 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Казахстан скорбит по жертвам авиакатастрофы в Алматы. 28 декабря в стране – общенациональный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате крушения самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air погибли 12 человек. 47 пострадавших все еще находятся в больнице, среди них 8 детей. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентов, получивших тяжелые травмы.

«Целая куча людей разбились, ужасно»: на месте крушения самолёта в Казахстане

Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур-1

Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур-3

На месте падения самолета продолжают работать специалисты. Предстоит установить все детали происшествия. Сейчас рассматриваются несколько версий катастрофы: технические неполадки, ошибка пилотов, а также погодные условия. Эксперты рассчитывают, что пролить свет на ситуацию помогут черные ящики. Изучением бортовых самописцев займутся сотрудники Межгосударственного авиационного комитета.

«Это был прерванный взлёт». Что говорит очевидец крушения самолёта в Казахстане

Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур-6

Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур-8

Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур-10

Напомним, авиакатастрофа в Алматы произошла накануне. Воздушное судно, которое должно было доставить пассажиров в Нур-Султан, при взлете потеряло высоту, пробило бетонное заграждение и врезалось в здание. Фюзеляж самолета распался на несколько частей.

Александр Лукашенко направил соболезнование Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой вблизи Алма-Аты

Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур-13

Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур-15

Названы версии крушения самолёта в Алматы. 28 декабря в Казахстане – общенациональный траур-17

# Авиакатастрофа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Целая куча людей разбились, ужасно»: на месте крушения самолёта в Казахстане
27 декабря 2019 17:41

«Целая куча людей разбились, ужасно»: на месте крушения самолёта в Казахстане

Сухогруз при проходе через Босфор врезался в берег
27 декабря 2019 15:02

Сухогруз при проходе через Босфор врезался в берег

В Женеве начнут штрафовать за использование одноразового пластика
27 декабря 2019 14:53

В Женеве начнут штрафовать за использование одноразового пластика