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Названа причина стрельбы в керченском колледже

24 апреля 2019 06:28
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Новости мира. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что Владислав Росляков устроил стрельбу в колледже в Керчи из-за унижений.  

Как сообщает РИА Новости, парня унижали другие ученики. Бастрыкин пояснил, что в настоящее время модно ходить в американских джинсах и футболке, а не в подделках. Владислав подделывал и из-за этого его унижали.  

«Конечно, нужно обеспечить адекватное воздаяние за дела добрые и недобрые. Надо поощрять нравственное и положительное поведение, и это мы особенно чувствуем, когда дети достают винтовки, пистолеты, бомбы, гранаты и идут в наши школы», – подытожил глава СК.  

Происшествие случилось 17 октября 2018 года. В керченском колледже сработало взрывное устройство, начинённое металлическими предметами. Далее студент этого учебного заведения открыл стрельбу. Погибли 20 человек, а нападавший покончил с собой.  

Прощание с жертвами трагедии состоялось 19 октября – подробности здесь.  

# Нападение # Владислав Росляков

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