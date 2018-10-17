Во время взрыва в Керчи погибли 10 человек: названа вероятная причина трагедии

Новости мира. Срочные новости приходят из Керчи. Здесь в здании колледжа прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



По предварительным данным в результате ЧП погибли 10 человек. Среди пострадавших около 50 студентов и преподавателей.