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Во время взрыва в Керчи погибли 10 человек: названа вероятная причина трагедии

17 октября 2018 11:06
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Новости мира. Срочные новости приходят из Керчи. Здесь в здании колледжа прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время взрыва в Керчи погибли 10 человек: названа вероятная причина трагедии-1


По предварительным данным в результате ЧП погибли 10 человек. Среди пострадавших около 50 студентов и преподавателей.

Во время взрыва в Керчи погибли 10 человек: названа вероятная причина трагедии-3

К месту происшествия съезжаются кареты скорой помощи, машины спасателей. Территория оцеплена. Вероятнее всего, взорвался газовый баллон в столовой. Однако эту информацию пока не подтвердили. 

# Взрыв # Фотофакт

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