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Взрыв в Керчи. Стало известно имя подозреваемого

17 октября 2018 13:46
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Новости мира. Жертвами взрыва и стрельбы в местном политехническом колледже в Керчи стали не менее 18 человек, 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа вероятная причина трагедии

Противоречивая информация с места трагедии начала поступать днём.

Взрыв в Керчи. Стало известно имя подозреваемого -1

Теперь официально подтверждено, что в здании сработало самодельное взрывное устройство, начинённое металлическими предметами, после раздалась стрельба. 

На месте ЧП  работают сапёры.

Взрыв в Керчи. Стало известно имя подозреваемого -4

Изначально дело было возбуждено по статье «Теракт». Затем его переквалифицировали на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Названо и имя подозреваемого – это учащийся колледжа. В связи с трагедией

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# Взрыв # Фотофакт

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