Взрыв в Керчи. Стало известно имя подозреваемого
Новости мира. Жертвами взрыва и стрельбы в местном политехническом колледже в Керчи стали не менее 18 человек, 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Названа вероятная причина трагедии
Противоречивая информация с места трагедии начала поступать днём.
Теперь официально подтверждено, что в здании сработало самодельное взрывное устройство, начинённое металлическими предметами, после раздалась стрельба.
На месте ЧП работают сапёры.
Изначально дело было возбуждено по статье «Теракт». Затем его переквалифицировали на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Названо и имя подозреваемого – это учащийся колледжа. В связи с трагедией
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