Взрыв в Керчи. Стало известно имя подозреваемого

Новости мира. Жертвами взрыва и стрельбы в местном политехническом колледже в Керчи стали не менее 18 человек, 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Названа вероятная причина трагедии Противоречивая информация с места трагедии начала поступать днём.

Теперь официально подтверждено, что в здании сработало самодельное взрывное устройство, начинённое металлическими предметами, после раздалась стрельба. На месте ЧП работают сапёры.