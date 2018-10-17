«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи

Новости мира. До 19 человек возросло количество жертв массовой стрельбы в керченском колледже. Как минимум полсотни сейчас находятся в больницах, многие из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Днем 17 октября в столовой этого учебного заведения сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Взрыв устроил студент 4-го курса, после чего открыл стрельбу. Позже он покончил жизнь самоубийством. Сейчас на месте трагедии работают следователи, изучается видео с камер наблюдения. В регионе объявлен трехдневный траур. Корреспондент Александра Шкарупина восстановила хронологию ужасных событий.

Взрыв в керченском политехническом колледже прогремел около 12-ти часов дня, во время перерыва. Оглушающий грохот, а затем хлопки. В здании сработала пожарная тревога. Студенты с криками стали выбегать из техникума, помогая своим раненым однокурсникам. Подростки перелезали через забор и бросались врассыпную. Понимание того, что произошло, пришло лишь через несколько минут.

У нас взорвали Политех! Там стреляли, мы начали бежать. Там стреляли, мы бежали, а дети просто визжали. У меня ужасная истерика. Я не могу, ты понимаешь? Мою подругу убили у меня на глазах.

Те, кто стали очевидцами трагедии, поспешили на помощь подросткам. Люди выводили учащихся. Кто был на машинах – увозил пострадавших в больницы. Вскоре к колледжу стали подъезжать машины скорой и полиции. Территорию оцепили. К месту ЧП были направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС, а также сотрудники Национального антитеррористического комитета России.

Сергей, очевидец:

– Общественным транспортом вывозили – на маршрутках, на автобусах. В скорых по два, по три человека были.

– Это и сотрудники, и дети?

– И дети, и сотрудники.

– А что произошло?

– Хлопок и выстрелы.

Первые версии произошедшего оказались крайне противоречивы: правоохранители говорили о взрыве газового баллона, однако очевидцы утверждали, что незадолго до трагедии видели у здания человека с оружием. Чуть позже специалисты официально заявили: в помещении столовой на первом этаже взорвалась начиненная металлическими фрагментами бомба. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «теракт». Однако когда пострадавших в больнице осмотрели медики, выяснилось, что природа ранений иная. В подростков стреляли. Об этом говорили и отверстия от пуль в телах убитых. О том, что кто-то открыл стрельбу, стали сообщать пострадавшие.

Ольга Гребенникова, директор Керченского политехнического колледжа:

Бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти. Директор Керченского политехнического колледжа: «Ее мать убили» Уже через час после заявления Следственный комитет переквалифицировал дело о теракте на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом и объявил имя предполагаемого злоумышленника.