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В Италии в результате проливных дождей рухнул автомобильный мост

12 октября 2018 07:17
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Новости Италии. В Италии на острове Сардиния проливные дожди стали причиной падения очередного автомобильного моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Италии в результате проливных дождей рухнул автомобильный мост -1

В последние дни на регион обрушились сильные ливни, они и спровоцировали подъем уровня воды в реках до критического.  

В Италии начали массово проверять состояние мостов и тоннелей после обрушения моста в Генуе

Приостановлены занятия в школах, из заблокированных водой автомобилей эвакуировали людей.  

В Италии в результате проливных дождей рухнул автомобильный мост -4

К счастью, в этот раз обошлось без жертв. За несколько часов до обрушения мост успели перекрыть. Месяц назад в Генуе стихия унесла жизни 43 человек. В связи с инцидентом в Италии на 12 месяцев введен режим чрезвычайной ситуации.    

В Италии в результате проливных дождей рухнул автомобильный мост -7

В Италии в результате проливных дождей рухнул автомобильный мост -9

В Италии в результате проливных дождей рухнул автомобильный мост -11

# Обушение моста # Фотофакт

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