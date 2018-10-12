В Италии в результате проливных дождей рухнул автомобильный мост

В последние дни на регион обрушились сильные ливни, они и спровоцировали подъем уровня воды в реках до критического.

К счастью, в этот раз обошлось без жертв. За несколько часов до обрушения мост успели перекрыть. Месяц назад в Генуе стихия унесла жизни 43 человек. В связи с инцидентом в Италии на 12 месяцев введен режим чрезвычайной ситуации.