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В Индонезии приостановлена операция по спасению пострадавших от стихии

12 октября 2018 07:31
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Новости Индонезии. В Индонезии официально приостановлена поисково-спасательная операция пострадавших от стихии в провинции Центральный Сулавеси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Индонезии приостановлена операция по спасению пострадавших от стихии-1

Землетрясение магнитудой 7 с половиной баллов произошло 28 сентября, впоследствии было зафиксировано более 360 афтершоков.    

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 140. Эвакуации ожидают более 1000 человек

Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами высотой волн почти в 7 метров. Не менее 152 тысяч жителей оказались заживо погребенными после обрушения домов и помещений в районах провинции. Работы по поиску людей и ликвидации последствий длились до вчерашнего вечера. На данный момент число жертв землетрясения и цунами достигло 1763 человек.    

В Индонезии приостановлена операция по спасению пострадавших от стихии-4

В Индонезии приостановлена операция по спасению пострадавших от стихии-6

В Индонезии приостановлена операция по спасению пострадавших от стихии-8

В Индонезии приостановлена операция по спасению пострадавших от стихии-10

В Индонезии приостановлена операция по спасению пострадавших от стихии-12

# Спасение # Фотофакт

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