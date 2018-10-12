В Индонезии приостановлена операция по спасению пострадавших от стихии

Новости Индонезии. В Индонезии официально приостановлена поисково-спасательная операция пострадавших от стихии в провинции Центральный Сулавеси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение магнитудой 7 с половиной баллов произошло 28 сентября, впоследствии было зафиксировано более 360 афтершоков.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 140. Эвакуации ожидают более 1000 человек

Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами высотой волн почти в 7 метров. Не менее 152 тысяч жителей оказались заживо погребенными после обрушения домов и помещений в районах провинции. Работы по поиску людей и ликвидации последствий длились до вчерашнего вечера. На данный момент число жертв землетрясения и цунами достигло 1763 человек.