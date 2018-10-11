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Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

11 октября 2018 16:08
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Новости мира. Пилотируемые пуски ракет в России приостановлены до выяснения причин аварии «Союза». Этим займется специально созданная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать-1

Космический корабль, запущенный 11 октября к МКС, не вышел на орбиту. Спустя считанные минуты после старта произошел сбой носителя. Затем у ракеты сработала аварийная система спасения.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать-4

Члены экипажа остались живы, совершив аварийную посадку на территории Казахстана. За развитием событий следил корреспондент Дмитрий Боярович.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать-7

На кадрах момента аварии на борту «Союза» видно: кабину экипажа сильно затрясло. Спустя мгновение звучит фраза «авария носителя», и связь с космонавтами теряется.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать-10

Аварийная система сработала штатно. Капсула с экипажем приземлилась в 400 километрах от Байконура.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать-13

Ник Хэйг и Алексей Овчинин не пострадали. После медосмотра астронавт и космонавт выбыли в Звездный городок.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать-16

Джеймс Брайденстайн, глава американского космического агентства NASA:
Астронавт НАСА Ник Хэйг и российский космонавт Алексей Овчинин чувствуют себя хорошо после аварийной посадки. Я благодарен за то, что все спасены. Я заверяю, что расследование причин инцидента будет проведено тщательным образом.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать-19

По факту аварии Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Сейчас проводится осмотр стартового комплекса, изымается документация.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать-22

Причины произошедшего выясняет специально созданная комиссия.

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Сейчас на борту МКС остаются три человека.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать-25

Теперь они вынуждены провести там больше времени. Из-за аварии «Союза» сдвинется график научных экспериментов. К тому же под вопросом находится доставка к станции транспортного корабля «Прогресс».

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать-28

Следующий же пилотируемый запуск к МКС запланирован на апрель. Известно, что спасшийся сегодня экипаж в нем принимать участия не будет.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать-31

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать-33

# Космос # Джеймс Брайденстайн # Юрий Борисов # Фотофакт

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