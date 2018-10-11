Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

Новости мира. Пилотируемые пуски ракет в России приостановлены до выяснения причин аварии «Союза». Этим займется специально созданная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Космический корабль, запущенный 11 октября к МКС, не вышел на орбиту. Спустя считанные минуты после старта произошел сбой носителя. Затем у ракеты сработала аварийная система спасения.

Члены экипажа остались живы, совершив аварийную посадку на территории Казахстана. За развитием событий следил корреспондент Дмитрий Боярович.

На кадрах момента аварии на борту «Союза» видно: кабину экипажа сильно затрясло. Спустя мгновение звучит фраза «авария носителя», и связь с космонавтами теряется.

Аварийная система сработала штатно. Капсула с экипажем приземлилась в 400 километрах от Байконура.

Ник Хэйг и Алексей Овчинин не пострадали. После медосмотра астронавт и космонавт выбыли в Звездный городок.

Джеймс Брайденстайн, глава американского космического агентства NASA:

Астронавт НАСА Ник Хэйг и российский космонавт Алексей Овчинин чувствуют себя хорошо после аварийной посадки. Я благодарен за то, что все спасены. Я заверяю, что расследование причин инцидента будет проведено тщательным образом.

По факту аварии Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Сейчас проводится осмотр стартового комплекса, изымается документация.

Причины произошедшего выясняет специально созданная комиссия. Заместитель председателя правительства Российской Федерации: «Ситуация, конечно, неприятная» Сейчас на борту МКС остаются три человека.

Теперь они вынуждены провести там больше времени. Из-за аварии «Союза» сдвинется график научных экспериментов. К тому же под вопросом находится доставка к станции транспортного корабля «Прогресс».