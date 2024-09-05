Назначение нового премьер-министра во Франции не решило политический кризис в стране
Угроза очередного политического кризиса вновь нависла над Францией – всего через несколько часов после утверждения нового премьер-министра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух месяцев пост оставался вакантным. И назначение главы правительства должно было снизить градус напряженности, но эффект получился обратным.
На должность премьера президент утвердил бывшего главу МИД – Мишеля Барнье, после чего между французскими политиками вспыхнули ожесточенные споры.
Лидер ультраправых Марин Ле Пен заявила, что ее партия «Национальное объединение» не будет участвовать в формировании нового правительства. Левые силы, в лице «Нового народного фронта», также выступили против выдвижения Барнье, назвав его назначение игнорированием воли французского народа. А лидер партии обрушился с критикой в адрес президента Эммануэля Макрона.
Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокоренная Франция»:
Выборы были украдены у французского народа. Левая коалиция, которая лидировала по итогам голосования, не будет иметь своего премьер-министра и ответственности выступать перед законодателями. Я не хочу верить, что французский народ мог бы согласиться на такое отношение к себе. Люди голосуют одним способом, а кто-то выбирает премьер-министра другим способом. Это не соответствует воле народа.
Напомним, после подведения итогов выборов в Европарламент коалиция Макрона с треском проиграла оппозиции, из-за чего впоследствии была распущена нижняя палата парламента. Но результаты национального голосования не стали подарком для французского президента. Ни одна из трех коалиций не смогла выбиться вперед и набрать достаточного количества мест, чтобы сформировать правительство.