Назначение нового премьер-министра во Франции не решило политический кризис в стране

Угроза очередного политического кризиса вновь нависла над Францией – всего через несколько часов после утверждения нового премьер-министра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух месяцев пост оставался вакантным. И назначение главы правительства должно было снизить градус напряженности, но эффект получился обратным.

На должность премьера президент утвердил бывшего главу МИД – Мишеля Барнье, после чего между французскими политиками вспыхнули ожесточенные споры.