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Польские власти решили продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью

05 сентября 2024 16:40
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Польские власти решили продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью на три месяца. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские власти решили продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью-2

Постановление вступит в силу уже 11 сентября. По словам представителей ведомства, введенный 13 июня запрет на пребывание на прикордонных участках значительно помогал польским пограничникам снизить поток нелегальных беженцев, из-за чего и было принято решение о его продлении. Но подобные оправдания никак не вяжутся с реальностью. Польские силовики продолжают жестоко избивать иностранцев на границе, а после выбрасывают беззащитных людей на нашу территорию. В июне белорусские пограничники оказали помощь троим гражданам Сирии, которых поляки силой заставили покинуть страну. А в конце августа от рук польских силовиков пострадали 8 иностранцев. Среди них была беременная женщина.

# Международная политика # Граница

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