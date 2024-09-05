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Семьи заложников требуют от правительства Израиля заключить сделку с ХАМАС

05 сентября 2024 16:41
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Антиправительственные настроения не утихают в Израиле. Семьи заложников пытаются добиться от властей сделки с ХАМАС и скорейшего освобождения своих родных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на непрекращающиеся протесты, правительство Нетаньяху пока не планирует решать вопрос, поставив на первое место военные амбиции.

Семьи заложников требуют от правительства Израиля заключить сделку с ХАМАС-2

Демонстранты обвиняют премьер-министра в том, что он приносит в жертву израильских граждан, чтобы сохранить ключевые тактические позиции в секторе Газа. ЦАХАЛ упорно пытается взять анклав под свой полный контроль, но постоянные зачистки в центральных и южных районах не приносят желаемых результатов. Боевики остаются на позициях в Рафахе и продолжают действовать из-под земли.

Напомним, тела шести заложников, похищенных ХАМАС в начале активной фазы конфликта, обнаружили в туннелях на юге анклава. Израильские военные заявили, что пленники были убиты незадолго до их обнаружения.

# Международная политика # Беньямин Нетаньяху

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