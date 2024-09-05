Семьи заложников требуют от правительства Израиля заключить сделку с ХАМАС

Антиправительственные настроения не утихают в Израиле. Семьи заложников пытаются добиться от властей сделки с ХАМАС и скорейшего освобождения своих родных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на непрекращающиеся протесты, правительство Нетаньяху пока не планирует решать вопрос, поставив на первое место военные амбиции.

Демонстранты обвиняют премьер-министра в том, что он приносит в жертву израильских граждан, чтобы сохранить ключевые тактические позиции в секторе Газа. ЦАХАЛ упорно пытается взять анклав под свой полный контроль, но постоянные зачистки в центральных и южных районах не приносят желаемых результатов. Боевики остаются на позициях в Рафахе и продолжают действовать из-под земли.

Напомним, тела шести заложников, похищенных ХАМАС в начале активной фазы конфликта, обнаружили в туннелях на юге анклава. Израильские военные заявили, что пленники были убиты незадолго до их обнаружения.