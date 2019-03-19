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Белорус участвует в четырёхмесячной имитации полёта на Луну

19 марта 2019 14:52
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Новости России. В Москве стартовал четырехмесячный эксперимент, имитирующий полет на Луну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус участвует в четырёхмесячной имитации полёта на Луну-1

Исследования проходят на базе Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Среди участников проект есть и наш соотечественник – Даниил Дубарь. За время эксперимента команда отработает полет и высадку на спутник Земли, пребывание на орбите Луны и возвращение.

Белорус участвует в четырёхмесячной имитации полёта на Луну-4

# Белорусские космонавты # Фотофакт

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