Белорус участвует в четырёхмесячной имитации полёта на Луну

Новости России. В Москве стартовал четырехмесячный эксперимент, имитирующий полет на Луну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследования проходят на базе Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Среди участников проект есть и наш соотечественник – Даниил Дубарь. За время эксперимента команда отработает полет и высадку на спутник Земли, пребывание на орбите Луны и возвращение.