Прямой эфир

Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку с поста президента Казахстана

19 марта 2019 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Президент Казахстана объявил об отставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку с поста президента Казахстана-1

Нурсултан Назарбаев сделал такое заявление во время обращения к народу, которое транслировалось в эфире национального телевидения. Исполнять обязанность главы государства до выборов президента будет спикер Верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку с поста президента Казахстана-4

Назарбаев возглавлял Казахстан с 1991 года.

# Международная политика # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В нидерландском Утрехте задержаны ещё двое подозреваемых в стрельбе
19 марта 2019 12:25

В нидерландском Утрехте задержаны ещё двое подозреваемых в стрельбе

Рекордный разлив Миссури: погибли три человека, затоплены две военные базы
19 марта 2019 12:23

Рекордный разлив Миссури: погибли три человека, затоплены две военные базы

Мужчина с ножом ворвался в школу в Осло. Ранены несколько преподавателей
19 марта 2019 11:50

Мужчина с ножом ворвался в школу в Осло. Ранены несколько преподавателей