Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку с поста президента Казахстана

Новости Казахстана. Президент Казахстана объявил об отставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нурсултан Назарбаев сделал такое заявление во время обращения к народу, которое транслировалось в эфире национального телевидения. Исполнять обязанность главы государства до выборов президента будет спикер Верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев.