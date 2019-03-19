В Индии рухнул многоэтажный дом: около 150 человек находятся под завалами

Новости Индии. В индийском штате Карнатака рухнуло многоэтажное здание. Погиб по меньшей мере один человек. Десятки людей находятся под завалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, строение обрушилось в тот момент, когда на первом и втором этажах, где располагались магазины, находились более 150 человек. На месте происшествия работают бригады медиков и спасателей.