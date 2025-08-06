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Навроцкий принес присягу и вступил в должность президента Польши

06 августа 2025 16:08
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Навроцкий принес присягу и вступил в должность президента Польши-0

Кароль Навроцкий официально вступил в должность главы польского государства. Торжественная церемония инаугурации состоялась 6 августа в Сейме, где он принес присягу перед Национальным собранием, обещая защищать Конституцию, независимость страны и благосостояние ее граждан. Об этом пишет ТАСС.

На мероприятии присутствовали представители власти, духовенства, армии и дипломаты. В числе гостей были бывшие президенты Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский, но Лех Валенса, как и обещал, не присутствовал.

Навроцкий, поддерживаемый партией «Право и справедливость», победил во втором туре выборов, получив 50,89 % голосов. Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получил 49,11 %.

Представители правящей коалиции выразили сомнения в честности подсчета голосов и потребовали пересмотра результатов.

Фото: pixabay

# Международная политика # Польша # Выборы # Выборы в Польше

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