Трамп в указе назвал Россию «чрезвычайной угрозой» для США

В США назвали Россию «чрезвычайной угрозой» для национальной безопасности и внешней политики страны. Такое заявление содержится в указе главы государства Дональда Трампа.

«Действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», – отмечается в документе.

В рамках оказания давления на страны, сотрудничающие с Россией, Трамп также наложил 25-процентный тариф на товары из Индии в ответ на продолжение импорта российской нефти.

Вашингтон предостерег, что подобные меры могут быть применены и к другим странам, закупающим сырье у России.

Фото: The White House