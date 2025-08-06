Трамп в указе назвал Россию «чрезвычайной угрозой» для США

В США назвали Россию «чрезвычайной угрозой» для национальной безопасности и внешней политики страны. Такое заявление содержится в указе главы государства Дональда Трампа.
«Действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», – отмечается в документе.
В рамках оказания давления на страны, сотрудничающие с Россией, Трамп также наложил 25-процентный тариф на товары из Индии в ответ на продолжение импорта российской нефти.
Вашингтон предостерег, что подобные меры могут быть применены и к другим странам, закупающим сырье у России.
Фото: The White House