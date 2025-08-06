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Трамп в указе назвал Россию «чрезвычайной угрозой» для США

06 августа 2025 15:58
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Трамп в указе назвал Россию «чрезвычайной угрозой» для США-0

В США назвали Россию «чрезвычайной угрозой» для национальной безопасности и внешней политики страны. Такое заявление содержится в указе главы государства Дональда Трампа.

«Действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», – отмечается в документе.

В рамках оказания давления на страны, сотрудничающие с Россией, Трамп также наложил 25-процентный тариф на товары из Индии в ответ на продолжение импорта российской нефти.

Вашингтон предостерег, что подобные меры могут быть применены и к другим странам, закупающим сырье у России.

Фото: The White House

# Международная политика

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