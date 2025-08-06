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WP сообщила о встрече Трампа с Алиевым и Пашиняном 8 августа

06 августа 2025 15:35
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WP сообщила о встрече Трампа с Алиевым и Пашиняном 8 августа-0

В ближайшее время состоится встреча президента США Дональда Трампа с лидером Азербайджана и премьером Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Возможно, переговоры закончатся оглашением мирного соглашения между двумя странами.

В Армении подтвердили готовность обсуждать условия договора, согласованного обеими сторонами.  В свою очередь, Азербайджан выдвигает свои условия – прекращение обстрелов, внесение изменений в Конституцию Армении и ликвидация Минской группы ОБСЕ.

Ереван отклоняет обвинения, но рассматривает вопрос о проведении конституционной перестройки и обсудить судьбу Минской группы в рамках мирного процесса.

Фото: pinterest

# Международная политика

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