Наводнения в Калифорнии полностью заполнили основные водохранилища

Новости США. Нет худа без добра. Эту истину подтвердили природоохранные организации Калифорнии. Сильнейшие штормы и наводнения, которые в последние несколько недель обрушились на штат, как ни странно, принесли и пользу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они помогли полностью заполнить основные калифорнийские водохранилища, опустошенные сильнейшей засухой. А синоптики предупреждают, что она совсем скоро вновь накроет Калифорнию. Но уже не сможет нанести такого ущерба, как раньше, так как и городские жители, и фермеры будут полностью обеспечены водой.