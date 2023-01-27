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Наводнения в Калифорнии полностью заполнили основные водохранилища

27 января 2023 10:05
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Новости США. Нет худа без добра. Эту истину подтвердили природоохранные организации Калифорнии. Сильнейшие штормы и наводнения, которые в последние несколько недель обрушились на штат, как ни странно, принесли и пользу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения в Калифорнии полностью заполнили основные водохранилища-1

Они помогли полностью заполнить основные калифорнийские водохранилища, опустошенные сильнейшей засухой. А синоптики предупреждают, что она совсем скоро вновь накроет Калифорнию. Но уже не сможет нанести такого ущерба, как раньше, так как и городские жители, и фермеры будут полностью обеспечены водой.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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