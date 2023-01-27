На Гаити полицейские устроили беспорядки

Новости Гаити. На Гаити масштабные акции протеста организовали сами полицейские. Они перекрыли горящими покрышками улицы столицы и захватили аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые волнения начались после того, как орудующие в стране банды расстреляли несколько офицеров полиции. По мнению митингующих, несмотря на все усилия правоохранителей навести порядок, вооруженные группировки в стране только набирают силу.

И виновато в этом коррумпированное правительство, которое за определенную сумму готово закрыть глаза на незаконный бизнес и наркоторговлю. После того как в 2021 году пришел к власти новый премьер, было убито 78 полицейских, в среднем по пять человек в месяц.