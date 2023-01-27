Сотни грузовиков застряли на границе Перу и Боливии из-за блокады

Новости Перу. В Перу протестующие закрыли автомобильное сообщение с соседней Боливией. Они перекрыли все пропускные пункты баррикадами из камней и металлических конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их требования остаются прежними – отставка президента Болуарте и роспуск Конгресса. Правда, от этой борьбы страдают уже простые перуанцы. Сотни водителей застрявших на границе грузовиков не могут доставить груз по назначению, за каждый день простоя теряя деньги. А многие просто не могут вернуться на родину, застряв на боливийской стороне. Некоторые из них ждут этой возможности более месяца.

Если ситуация не изменится, то этот политический конфликт грозит перерасти в социальный, когда против протестующих выступят рабочие, которые устали от беспорядков и хаоса. Протесты в Перу начались в декабре, после того как бывший президент Педро Кастильо был отстранен от должности, а затем задержан после незаконной попытки распустить Конгресс. В столкновениях с полицией погибли более 50 человек.