Прямой эфир

Сотни грузовиков застряли на границе Перу и Боливии из-за блокады

27 января 2023 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Перу. В Перу протестующие закрыли автомобильное сообщение с соседней Боливией. Они перекрыли все пропускные пункты баррикадами из камней и металлических конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни грузовиков застряли на границе Перу и Боливии из-за блокады-1

Их требования остаются прежними – отставка президента Болуарте и роспуск Конгресса. Правда, от этой борьбы страдают уже простые перуанцы. Сотни водителей застрявших на границе грузовиков не могут доставить груз по назначению, за каждый день простоя теряя деньги. А многие просто не могут вернуться на родину, застряв на боливийской стороне. Некоторые из них ждут этой возможности более месяца.

Если ситуация не изменится, то этот политический конфликт грозит перерасти в социальный, когда против протестующих выступят рабочие, которые устали от беспорядков и хаоса. Протесты в Перу начались в декабре, после того как бывший президент Педро Кастильо был отстранен от должности, а затем задержан после незаконной попытки распустить Конгресс. В столкновениях с полицией погибли более 50 человек.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Дина Болуарте # Педро Кастильо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польша продолжает требовать репарации от Германии
27 января 2023 07:12

Польша продолжает требовать репарации от Германии

В Латвию прибыли американские гаубицы и БТРы
27 января 2023 06:58

В Латвию прибыли американские гаубицы и БТРы

В Японии мощный снегопад вызвал транспортный коллапс
27 января 2023 06:06

В Японии мощный снегопад вызвал транспортный коллапс