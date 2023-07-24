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Наводнения в Афганистане унесли жизни более 40 человек

24 июля 2023 18:53
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Новости Афганистана. Наводнения в Афганистане унесли жизни более 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения в Афганистане унесли жизни более 40 человек-1

Еще 70 жителей получили травмы. Десятки человек числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются, но пока безрезультатно. Ударом стихии уничтожено 300 гектаров земли. За считаные часы вода смыла сотни домов, половина из них не подлежит восстановлению. Ущерб также нанесен мечетям и школам. Закрыто шоссе, которое соединяло столицу с провинцией Бамиан. Завтра, 25 июля, ливни продолжатся, предупреждают местные метеослужбы.

# Природные катаклизмы # Новости Афганистана # Фотофакт

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