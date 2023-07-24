Новости Афганистана. Наводнения в Афганистане унесли жизни более 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще 70 жителей получили травмы. Десятки человек числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются, но пока безрезультатно. Ударом стихии уничтожено 300 гектаров земли. За считаные часы вода смыла сотни домов, половина из них не подлежит восстановлению. Ущерб также нанесен мечетям и школам. Закрыто шоссе, которое соединяло столицу с провинцией Бамиан. Завтра, 25 июля, ливни продолжатся, предупреждают местные метеослужбы.