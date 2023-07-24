Полякам не доверили ремонт всех немецких танков, поставляемых Киеву

Накануне Польша объявила об открытии ремонтных центров для «Леопардов». Однако в Минобороны Германии уточнили, речь идет о серии A4. Эти модели действительно будут ремонтировать в Польше. А вот более современные танки уже будут обслуживаться силами немецкой оборонной индустрии. Ранее в Берлине также заявили, что Польша в 10 раз завысила цены на ремонт боевых машин, из-за чего дешевле было бы доставить их на территорию собственной страны.