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Полякам не доверили ремонт всех немецких танков, поставляемых Киеву

24 июля 2023 18:51
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Разногласия в отношениях Берлина и Варшавы. Вопреки ее ожиданиям – полякам не доверили ремонт всех немецких танков, поставляемых Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полякам не доверили ремонт всех немецких танков, поставляемых Киеву-1

Накануне Польша объявила об открытии ремонтных центров для «Леопардов». Однако в Минобороны Германии уточнили, речь идет о серии A4. Эти модели действительно будут ремонтировать в Польше. А вот более современные танки уже будут обслуживаться силами немецкой оборонной индустрии. Ранее в Берлине также заявили, что Польша в 10 раз завысила цены на ремонт боевых машин, из-за чего дешевле было бы доставить их на территорию собственной страны.

# НАТО # Фотофакт

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