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Беларусь на саммите ООН предложила запретить санкции в отношении удобрений и их производителей

24 июля 2023 17:47
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Беларусь заявила о недопустимости санкций в отношении удобрений и их производителей. Заявления представителя нашей страны прозвучали на саммите ООН по продовольственным системам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни встреча проходит в Риме с участием почти 2 000 человек из 160 стран.

Беларусь на саммите ООН предложила запретить санкции в отношении удобрений и их производителей-1

Очевидно, что односторонние принудительные меры – ключевой торговый барьер. Это напрямую влияет на уровень доступности удобрений для фермеров, особенно в развивающихся странах. Поэтому во время заседания Беларусь предложила включить в итоговые документы тезис о том, что санкции в отношении удобрений и их производителей недопустимы. Прислушаются ли участники форума к нашему мнению, когда в мире нарастает угроза продовольственного кризиса? Вопрос остается открытым.

# Санкции # Фотофакт

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