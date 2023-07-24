Парламент Израиля принял ключевые положения спорной судебной реформы

Новости Израиля. Парламент Израиля принял ключевые положения судебной реформы. Депутаты правящей коалиции единогласно проголосовали за инициативу, которая ограничивает полномочия Верховного суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оппозиция в знак протеста покинула зал заседаний. Голосование прошло нервно, неоднократно политики вступали в словесные перепалки. Тем временем демонстранты решения правительства дожидались у здания Кнессета. Там активисты буквально ночевали. Но позже полиция оттеснила их водометами. Также участники протестов заблокировали вход в дом министра экономики. Полицейским пришлось оттаскивать активистов силой. Сегодня к демонстрациям по всей стране присоединились местные банки. Десятки израильских компаний объявили однодневную забастовку.