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Парламент Израиля принял ключевые положения спорной судебной реформы

24 июля 2023 17:46
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Новости Израиля. Парламент Израиля принял ключевые положения судебной реформы. Депутаты правящей коалиции единогласно проголосовали за инициативу, которая ограничивает полномочия Верховного суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Израиля принял ключевые положения спорной судебной реформы-1

Оппозиция в знак протеста покинула зал заседаний. Голосование прошло нервно, неоднократно политики вступали в словесные перепалки. Тем временем демонстранты решения правительства дожидались у здания Кнессета. Там активисты буквально ночевали. Но позже полиция оттеснила их водометами. Также участники протестов заблокировали вход в дом министра экономики. Полицейским пришлось оттаскивать активистов силой. Сегодня к демонстрациям по всей стране присоединились местные банки. Десятки израильских компаний объявили однодневную забастовку.

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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