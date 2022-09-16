25% населения Болгарии не смогут позволить себе отопление

Новости Болгарии. Энергокризис добрался до Болгарии. Местные жители уже начали запасаться дровами перед зимним сезоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Болгарии. Энергокризис добрался до Болгарии. Местные жители уже начали запасаться дровами перед зимним сезоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так как ранее Россия отказалась поставлять топливо в ответ на отказ властей платить за него в рублях. Как считают эксперты, дефицит газа может привести к закрытию предприятий и потере более чем 250 тысяч рабочих мест. А по данным Евростата, четверть населения Болгарии не смогут позволить себе отопление. Это самый высокий показатель среди стран ЕС.