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25% населения Болгарии не смогут позволить себе отопление

16 сентября 2022 20:16
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Новости Болгарии. Энергокризис добрался до Болгарии. Местные жители уже начали запасаться дровами перед зимним сезоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

25% населения Болгарии не смогут позволить себе отопление-1

Так как ранее Россия отказалась поставлять топливо в ответ на отказ властей платить за него в рублях. Как считают эксперты, дефицит газа может привести к закрытию предприятий и потере более чем 250 тысяч рабочих мест. А по данным Евростата, четверть населения Болгарии не смогут позволить себе отопление. Это самый высокий показатель среди стран ЕС.  

# Кризис в ЕС # Новости Болгарии # Фотофакт

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