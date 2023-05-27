Прямой эфир

Наводнение в Испании: потоки воды смывают машины с дороги

27 мая 2023 09:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Шокирующие кадры пришли из Испании. Здесь автомобиль буквально смыло потоком воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машину унесло вниз по улице, когда она пыталась пересечь перекресток.  

Наводнение в Испании: потоки воды смывают машины с дороги-1

В стране не прекращаются проливные дожди. Они уже вызвали наводнения в регионе, и с каждым днем ситуация только усугубляется. Экстренные службы не справляются с ударом стихии. В результате противостоять ей жители пытаются самостоятельно. Но и это не всегда удается.  

Наводнение в Испании: потоки воды смывают машины с дороги-4

Эта весна в Испании имела все шансы стать самой засушливой. Шесть месяцев в стране не было осадков.  

# Наводнение # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Секретарь СНБО Данилов заявил о готовности Вооружённых сил Украины к началу контрнаступления
27 мая 2023 08:55

Секретарь СНБО Данилов заявил о готовности Вооружённых сил Украины к началу контрнаступления

В Словакии стали меньше поддерживать НАТО и ЕС
27 мая 2023 08:33

В Словакии стали меньше поддерживать НАТО и ЕС

Власти Киева запросили у Берлина крылатые ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км
27 мая 2023 08:25

Власти Киева запросили у Берлина крылатые ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км