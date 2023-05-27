Наводнение в Испании: потоки воды смывают машины с дороги

Новости Испании. Шокирующие кадры пришли из Испании. Здесь автомобиль буквально смыло потоком воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машину унесло вниз по улице, когда она пыталась пересечь перекресток.

В стране не прекращаются проливные дожди. Они уже вызвали наводнения в регионе, и с каждым днем ситуация только усугубляется. Экстренные службы не справляются с ударом стихии. В результате противостоять ей жители пытаются самостоятельно. Но и это не всегда удается.