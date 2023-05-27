Секретарь СНБО Данилов заявил о готовности Вооружённых сил Украины к началу контрнаступления

Вооруженные силы Украины готовы к контрудару в любой момент, но никаких дат не будет объявлено заранее. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет ТАСС.

Он также акцентировал внимание на том, что ответственность, возложенная на Украину, очень высока, и поэтому они понимают, что не могут ошибиться. Он отметил, что контрнаступление может последовать завтра, послезавтра или через неделю. При этом Данилов отверг информацию о начале операции в данный момент.

В последнее время украинские СМИ обсуждают тему возможного контрудара киевских военных, однако начало контрнаступления несколько раз откладывалось. Среди причин называются низкие темпы поставок западного оборудования, плохая погода и большие потери украинских войск в Артемовске, который находится на территории ДНР.