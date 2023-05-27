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Власти Киева запросили у Берлина крылатые ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км

27 мая 2023 08:25
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Украина запросила у правительства Германии поставку крылатых ракет Taurus с радиусом действия до 500 км, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство DPA.

По данным агентства, ссылающегося на представителя Министерства обороны Германии, в минувшие дни от украинской стороны поступил соответствующий запрос. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung отметили, что Киев желает экстренно заполучить крылатые ракеты Taurus. В случае их передачи Киеву военному концерну MBDA представится возможность нарастить объемы производства.

Taurus считаются аналогом британских ракет Storm Shadow, которые были уже переданы Украине. Правда, немецко-шведские ракеты имеют несколько больший радиус действия. 

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что считает необходимым оказать Украине помощь всеми системами, в которых Украина нуждается. Канцлер ФРГ Шольц во время поездки в Таллинн в пятницу, 26 мая,  утверждал, что поставляемое Западом Киеву оружие применяется исключительно по украинской территории.

# Оружие и боеприпасы # Олаф Шольц # Борис Писториус

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