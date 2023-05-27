В Словакии стали меньше поддерживать НАТО и ЕС

В Словакии снизилась поддержка НАТО и ЕС. Это следует из результатов опроса, участие в котором приняли 8 тысяч жителей этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за год уровень одобрения действий НАТО населением Словакии снизился с 72 до 58 %. Примерно столько же человек отвернулись и от ЕС. Эксперты считают, что повлияла на мнение жителей в основном ситуация в Украине. 34 % опрошенных назвали виновником конфликта Запад. При этом сам Киев источником проблем посчитали только 17 % жителей.