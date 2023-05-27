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В Словакии стали меньше поддерживать НАТО и ЕС

27 мая 2023 08:33
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В Словакии снизилась поддержка НАТО и ЕС. Это следует из результатов опроса, участие в котором приняли 8 тысяч жителей этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Словакии стали меньше поддерживать НАТО и ЕС-1

Всего за год уровень одобрения действий НАТО населением Словакии снизился с 72 до 58 %. Примерно столько же человек отвернулись и от ЕС. Эксперты считают, что повлияла на мнение жителей в основном ситуация в Украине. 34 % опрошенных назвали виновником конфликта Запад. При этом сам Киев источником проблем посчитали только 17 % жителей.  

# Международная политика # Новости Словакии # Фотофакт

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