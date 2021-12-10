Науседа высказался о готовности уйти в отставку министров иностранных дел и транспорта Литвы

Новости Литвы. В Литве разгорается громкий политический скандал. Правительство страны не может разобраться, как реализовать санкции США, направленные против Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. В Литве разгорается громкий политический скандал. Правительство страны не может разобраться, как реализовать санкции США, направленные против Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этой связи сразу два министра – иностранных дел и транспорта – сообщили о готовности уйти в отставку. И если премьер Шимоните взяла паузу на раздумье, то президент Науседа сходу заявил о том, что это сфера ответственности самих политиков. Кроме того, он подчеркнул, что о санкциях в отношении «Беларуськалия» было известно еще в августе.
Ольга Шерснева, СТВ:
У Литвы было достаточно времени подготовиться, взвесить все обстоятельства, посовещаться с союзниками и минимизировать убытки. Однако все это делается только сейчас, в связи с чем репутации государства нанесен большой урон.