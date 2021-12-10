Науседа высказался о готовности уйти в отставку министров иностранных дел и транспорта Литвы

В этой связи сразу два министра – иностранных дел и транспорта – сообщили о готовности уйти в отставку. И если премьер Шимоните взяла паузу на раздумье, то президент Науседа сходу заявил о том, что это сфера ответственности самих политиков. Кроме того, он подчеркнул, что о санкциях в отношении «Беларуськалия» было известно еще в августе.