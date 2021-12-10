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Инсталляции, скульптуры и даже целые комнаты из воздушных шаров. Необычный музей создали в Италии

10 декабря 2021 16:45
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Новости Италии. В Италии открылся музей воздушных шаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Казалось бы, что может быть нового в этих простых предметах, наполненных воздухом или газом? Но не тут-то было.  

Инсталляции, скульптуры и даже целые комнаты из воздушных шаров. Необычный музей создали в Италии-1

Оказывается, они дают большой простор для фантазии и креатива. Это поняли художники и устроили в Риме красивое художественное «надувательство». Они создали инсталляции, скульптуры и даже целые комнаты разных цветов и размеров.  

Инсталляции, скульптуры и даже целые комнаты из воздушных шаров. Необычный музей создали в Италии-4

Получилось прекрасное сочетание искусства с детством, от которого пришли восторг даже взрослые.  

# Необычное # Фотофакт

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