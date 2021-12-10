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ООН: пандемия привела к рекордной нищете в мире. Такой кризис впервые за 75 лет

10 декабря 2021 13:34
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В ООН заявили, что пандемия привела к рекордной нищете в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном кризис ударил по детям.  

ООН: пандемия привела к рекордной нищете в мире. Такой кризис впервые за 75 лет-1

Так, по данным организации, за это время 100 миллионов несовершеннолетних оказались за порогом бедности. То есть за два года это число выросло на 10 %. 160 миллионов вынуждены работать, чтобы прокормить свою семью, 10 миллионов девочек из-за бедности насильно выдают замуж. Растет число тех, кто не ходит в школу и подвергается насилию.  

ООН: пандемия привела к рекордной нищете в мире. Такой кризис впервые за 75 лет-4

Столь серьезного кризиса Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) не видел за все 75 лет своего существования.  

# ООН # Фотофакт

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