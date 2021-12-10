ООН: пандемия привела к рекордной нищете в мире. Такой кризис впервые за 75 лет

В ООН заявили, что пандемия привела к рекордной нищете в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном кризис ударил по детям.

Так, по данным организации, за это время 100 миллионов несовершеннолетних оказались за порогом бедности. То есть за два года это число выросло на 10 %. 160 миллионов вынуждены работать, чтобы прокормить свою семью, 10 миллионов девочек из-за бедности насильно выдают замуж. Растет число тех, кто не ходит в школу и подвергается насилию.