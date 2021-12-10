Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Там ему может грозить пожизненное заключение

Пример того, как в США и Европе понимают права человека. Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это несмотря на то, что 50-летнего австралийца там может ждать пожизненное заключение.

В поддержку журналиста десятки людей пришли к зданию суда. Протестующие требовали немедленно снять с него все обвинения и отпустить на свободу. По мнению демонстрантов, правительство США преследует журналистов и нарушает их право на свободу слова.

Напомним, Соединенные Штаты обвиняют Ассанжа в «самом крупном хищении секретной информации в истории страны». Эти данные уличали американских военных в совершении преступлений и массовых убийствах мирных жителей в Афганистане и Ираке.