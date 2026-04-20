Коалиция Румена Радева победила на парламентских выборах в Болгарии

Эту политическую силу возглавляет бывший президент страны Румен Радев. Его коалиция по итогам подсчета всех бюллетеней набрала почти 45 % голосов.

Евросоюз получил очередного лидера, который не вписывается в привычную повестку Брюсселя. Внеочередные парламентские выборы в Болгарии, прошедшие в прошлое воскресенье, принесли убедительную победу движению «Прогрессивная Болгария», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе Радева давно считают неудобным собеседником. Он последовательно выступает против поставок оружия Киеву. Политик также требует пересмотреть подход Евросоюза к конфликту в Украине и настаивает на диалоге с Москвой. Многие эксперты пророчат Радеву роль нового голоса разума в ЕС. На этом фоне его сравнивают с уходящим венгерским премьером Виктором Орбаном. Сам победитель назвал результат выборов победой надежды.

Румен Радев, кандидат в премьер-министры Болгарии:

Сильная Болгария в сильной Европе нуждается в критическом мышлении и прагматизме, потому что Европа стала жертвой собственного стремления быть моральным лидером в мире без правил. Болгарский народ отверг самодовольство и высокомерие старых партий и не поддался лжи и манипуляциям.

Радев сделал ставку на борьбу с социальным неравенством и жесткую бюджетную дисциплину. Болгария считается одной из беднейших стран Евросоюза. Государство погрязло в коррупции и политическом кризисе. На этом фоне ни одно правительство за последние 5лет не отработало полный срок. А их сменилось целых 8.

Именно в этот период нестабильности Болгария в надежде на спасение присоединилась к Шенгенской зоне и приняла единую европейскую валюту. Однако, несмотря на это, доступ страны к фондам восстановления ЕС по-прежнему затруднен.