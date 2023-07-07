Население Португалии жалуется на нехватку жилья – в стране недостаточно новостроек

По мнению специалистов рынка недвижимости, проблема вызвана бездействием застройщиков. Во многих городах недостаточно новостроек. Особенно это влияет на регионы, чья экономика ориентирована на туристов. Кроме того, большое давление на рынок оказывает краткосрочная аренда. Напомним, в апреле Португалию охватили массовые протесты. Демонстранты жаловались на нехватку социального жилья и квартир с долгосрочной арендой. Активисты обвиняли в этом туристический бизнес.