Прошедший июнь признали самым тёплым месяцем в мире за всё время наблюдений

Июнь стал самым теплым месяцем в мире за всю историю наблюдений. Рекордные показатели отмечены в северо-западной части Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению ученых, во многом это связано с высокой температурой поверхности океана. Кроме того, это прямой признак нарушения климата, наряду с бедствиями, которые оно вызывает: лесные пожары, засуха и экстремальные осадки. Всемирная организация здравоохранения предупредила о рисках для здоровья. Повышение температуры в отдельных районах планеты может привести к распространению инфекционных заболеваний и будет способствовать возникновению эпидемий.