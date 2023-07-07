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Прошедший июнь признали самым тёплым месяцем в мире за всё время наблюдений

07 июля 2023 07:14
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Июнь стал самым теплым месяцем в мире за всю историю наблюдений. Рекордные показатели отмечены в северо-западной части Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошедший июнь признали самым тёплым месяцем в мире за всё время наблюдений-1

По мнению ученых, во многом это связано с высокой температурой поверхности океана. Кроме того, это прямой признак нарушения климата, наряду с бедствиями, которые оно вызывает: лесные пожары, засуха и экстремальные осадки. Всемирная организация здравоохранения предупредила о рисках для здоровья. Повышение температуры в отдельных районах планеты может привести к распространению инфекционных заболеваний и будет способствовать возникновению эпидемий.

# Погода # Фотофакт

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