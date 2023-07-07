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Массовые беспорядки во Франции отпугивают от страны туристов

07 июля 2023 06:41
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Новости Франции. Беспорядки во Франции ударили по туризму. Гости Парижа больше не чувствуют себя в безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые беспорядки во Франции отпугивают от страны туристов-1

В результате ощутимо сократились доходы местного бизнеса. Только на прошлых выходных посещаемость баров и ресторанов упала почти в два раза. При этом туристический сектор Франции все-таки надеется, что спокойствие восстановится и можно будет и дальше привлекать иностранных туристов, которые возвращаются после пандемии.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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