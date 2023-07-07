Массовые беспорядки во Франции отпугивают от страны туристов

Новости Франции. Беспорядки во Франции ударили по туризму. Гости Парижа больше не чувствуют себя в безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ощутимо сократились доходы местного бизнеса. Только на прошлых выходных посещаемость баров и ресторанов упала почти в два раза. При этом туристический сектор Франции все-таки надеется, что спокойствие восстановится и можно будет и дальше привлекать иностранных туристов, которые возвращаются после пандемии.