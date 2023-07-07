В Нидерландах из-за мощнейшего в истории страны шторма отменили более 400 авиарейсов

Новости Нидерландов. Более 400 авиарейсов отменили в Нидерландах. Причиной стала непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм «Поли» – самый мощный в истории страны. В нескольких провинциях объявили красный уровень опасности. Сильные дожди сопровождаются ветром скоростью до 130 километров в час. А на севере страны нарушено автомобильное сообщение и приостановлено движение поездов.