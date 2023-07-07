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В Нидерландах из-за мощнейшего в истории страны шторма отменили более 400 авиарейсов

07 июля 2023 06:47
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Новости Нидерландов. Более 400 авиарейсов отменили в Нидерландах. Причиной стала непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах из-за мощнейшего в истории страны шторма отменили более 400 авиарейсов-1

Шторм «Поли» – самый мощный в истории страны. В нескольких провинциях объявили красный уровень опасности. Сильные дожди сопровождаются ветром скоростью до 130 километров в час. А на севере страны нарушено автомобильное сообщение и приостановлено движение поездов.

# Погода # Новости Нидерландов # Фотофакт

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