Население Литвы стремительно беднеет – 167 тысяч человек стали нищими за 2024 год

Население Литвы стремительно беднеет. Об этом сообщило Государственное агентство данных. В 2024 году за чертой бедности в стране жили 620 тысяч человек, это почти 6 % граждан. По сравнению с предыдущим годом, число литовцев, которые не могут свести концы с концами, выросло более чем на 2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2024 год 167 тысяч человек стали нищими – это официальная статистика. Уровень доходов около 20 % жителей городов и почти 30 % литовцев, живущих в сельской местности, не позволяет покрыть даже базовые потребности. При этом, тяжелее всего приходится людям от 65 лет и старше. 37 % из них на пороге нищеты. Также в зоне риска дети до 18 лет.

По мнению экспертов, такая кризисная ситуация возникла по нескольким причинам. Во-первых, литовская экономика столкнулась с серьезными трудностями, в том числе из-за санкций против Беларуси и России, которые вызвали резкий рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания. Во-вторых, равнодушие к этой проблеме правительства, которое ничего не делает, чтобы ее решить. А в-третьих, низкое качество образования, которое не позволяет молодым людям получить хорошую, конкурентоспособную специальность.