Израиль начал масштабную операцию по захвату города Газа

Конфликт на Ближнем Востоке вышел на новый уровень. Израиль начал новую масштабную сухопутную операцию, чтобы взять под контроль Газу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в Министерстве обороны, армия уже захватила окраины города.

Для проведения наступления были призваны 60 тысяч резервистов, в ближайшее время повестки получат еще как минимум 20 тысяч военнообязанных. Как заявили израильские власти, ЦАХАЛ сделает все, чтобы жители Газы могли эвакуироваться в безопасные места, получить гуманитарную помощь и медицинское обслуживание. Несмотря на это, действия Израиля вызвали критику в мире, в том числе среди европейских союзников.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций:

Я должен повторить, что жизненно важно немедленно добиться прекращения огня в Газе и безоговорочного освобождения всех заложников, а также избежать массовой гибели людей и разрушений, к которым неизбежно приведет военная операция против города Газа.

Тем не менее в Министерстве обороны заявили, что эта операция продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты ее основные цели. В их числе полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора, установление тотального контроля со стороны Израиля и формирование гражданского правительства без участия ХАМАС или Палестинской национальной администрации. Как заявили в командовании израильской армии, по завершении операции столица анклава изменит свой облик и больше не будет выглядеть, как прежде.