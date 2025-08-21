В Южной Корее прошли учения гражданской обороны на случай воздушной атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Днем 20 августа по всей стране прозвучала сирена. Услышав сигнал тревоги, жители направились в подземные убежища, автомобильное движение на дорогах остановилось. При этом железнодорожный, авиа- и морской транспорт, а также медицинские учреждения работали в обычном режиме.

Как сообщили в мэрии Сеула, на случай атаки с воздуха в городе определено около 2,9 тысячи гражданских убежищ. Узнать их местоположение можно через мобильные приложения.