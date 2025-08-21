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В Южной Корее прошли учения гражданской обороны на случай воздушной атаки

21 августа 2025 07:03
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В Южной Корее прошли учения гражданской обороны на случай воздушной атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее прошли учения гражданской обороны на случай воздушной атаки-2

Днем 20 августа по всей стране прозвучала сирена. Услышав сигнал тревоги, жители направились в подземные убежища, автомобильное движение на дорогах остановилось. При этом железнодорожный, авиа- и морской транспорт, а также медицинские учреждения работали в обычном режиме.

Как сообщили в мэрии Сеула, на случай атаки с воздуха в городе определено около 2,9 тысячи гражданских убежищ. Узнать их местоположение можно через мобильные приложения.

# Новости Южной Кореи

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