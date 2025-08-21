Экспорт Японии переживает самый сильный спад за последние 4 года

Экспорт Японии переживает самый сильный спад за последние четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставки тихоокеанского государства в июле снизились на 2,6 % в годовом выражении. Основным фактором стали высокие американские тарифы, которые больше всего ударили по автомобильной отрасли. Экспорт в Штаты упал почти на 11,5 % из-за сокращения ввоза машин, автозапчастей и чипов. Несмотря на июльское торговое соглашение, пошлины на автомобили остаются на уровне в 15 % против прежних 2,5 %.