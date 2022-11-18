Новости Италии. Население Италии сократилось почти на миллион человек за последние семь лет. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой показатель в стране зафиксирован впервые. Главный фактор – спад рождаемости. В Италии очень много неработающих женщин, которые не торопятся заводить детей из-за финансовой нестабильности.

Стоит отметить, что сегодня в стране проживают 59 миллионов человек. Однако, согласно прогнозам Национального статистического института, к середине столетия это число может уменьшиться на 5 миллионов.