Прямой эфир

Население Италии сократилось почти на 1 млн человек за 7 лет – много неработающих женщин, которые не торопятся рожать

18 ноября 2022 06:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Население Италии сократилось почти на миллион человек за последние семь лет. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Население Италии сократилось почти на 1 млн человек за 7 лет – много неработающих женщин, которые не торопятся рожать-1

Такой показатель в стране зафиксирован впервые. Главный фактор – спад рождаемости. В Италии очень много неработающих женщин, которые не торопятся заводить детей из-за финансовой нестабильности.

Стоит отметить, что сегодня в стране проживают 59 миллионов человек. Однако, согласно прогнозам Национального статистического института, к середине столетия это число может уменьшиться на 5 миллионов.

# Статистика # Новости Италии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции недовольны работой уголовного правосудия. Какие претензии у жителей?
18 ноября 2022 06:32

Во Франции недовольны работой уголовного правосудия. Какие претензии у жителей?

Чтобы вступить в НАТО, Швеция внесла поправки в Конституцию
17 ноября 2022 18:59

Чтобы вступить в НАТО, Швеция внесла поправки в Конституцию

Крупное польское СМИ: Пентагон готовит в Польше плацдарм для агрессии
17 ноября 2022 17:19

Крупное польское СМИ: Пентагон готовит в Польше плацдарм для агрессии