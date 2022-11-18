Во Франции недовольны работой уголовного правосудия. Какие претензии у жителей?

Новости Франции. «Медлительные и непрозрачные» – во Франции недовольны работой уголовного правосудия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. «Медлительные и непрозрачные» – во Франции недовольны работой уголовного правосудия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди французов растет число претензий к полиции и судам из-за медлительности и неисполнения уже вынесенных приговоров. Чтобы как-то скрыть проблемы, ведомства отказались от прозрачной статистики и различными способами манипулируют ее данными. Например, согласно данным Минюста, в 2021 году французская прокуратура зарегистрировала чуть больше 4 миллионов новых дел, почти 70 % из которых прекратили.