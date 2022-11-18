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Во Франции недовольны работой уголовного правосудия. Какие претензии у жителей?

18 ноября 2022 06:32
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Новости Франции. «Медлительные и непрозрачные» – во Франции недовольны работой уголовного правосудия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции недовольны работой уголовного правосудия. Какие претензии у жителей?-1

Среди французов растет число претензий к полиции и судам из-за медлительности и неисполнения уже вынесенных приговоров. Чтобы как-то скрыть проблемы, ведомства отказались от прозрачной статистики и различными способами манипулируют ее данными. Например, согласно данным Минюста, в 2021 году французская прокуратура зарегистрировала чуть больше 4 миллионов новых дел, почти 70 % из которых прекратили.

# Международная политика # Новости Франции # Фотофакт

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