Чтобы вступить в НАТО, Швеция внесла поправки в Конституцию

Новости Швеции. Все ради НАТО. Швеция изменила Основной закон государства – Конституцию – в угоду желаниям Турции, которая блокировала вступление Королевства в Альянс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведения уже одобрил парламент Швеции. Они касаются ужесточения антитеррористического законодательства. Теперь Стокгольм сможет вести расследования в отношении лиц, которые связаны с курдскими организациями – Анкара относит их к террористическим.