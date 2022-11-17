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Чтобы вступить в НАТО, Швеция внесла поправки в Конституцию

17 ноября 2022 18:59
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Новости Швеции. Все ради НАТО. Швеция изменила Основной закон государства – Конституцию – в угоду желаниям Турции, которая блокировала вступление Королевства в Альянс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы вступить в НАТО, Швеция внесла поправки в Конституцию-1

Нововведения уже одобрил парламент Швеции. Они касаются ужесточения антитеррористического законодательства. Теперь Стокгольм сможет вести расследования в отношении лиц, которые связаны с курдскими организациями – Анкара относит их к террористическим.

Изменения вступят в силу с 1 января.

# Международная политика # Новости Швеции # Фотофакт

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