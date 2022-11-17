Крупное польское СМИ: Пентагон готовит в Польше плацдарм для агрессии

Беспокойство вызывает активность НАТО у западных границ Беларуси. Пентагон, направляя в Польшу десятки тысяч солдат США, готовит плацдарм для возможной агрессии против ее восточных соседей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом написало крупное польское издание Dziennik Polityczny.

В настоящее время Польша занимает четвертое место в мире по численности дислоцированных там американских военных. В стране постоянно находятся 4 000 человек. Еще около 5 000 направлены под предлогом «угрозы» со стороны России. Кроме того, в ротацию может быть включено одновременно около 12 тысяч солдат НАТО. В общей сложности в стране находятся более 20 тысяч человек, что соответствует двум дивизиям США. Возникает закономерный вопрос: с какой целью Польша размещает у себя столь масштабный иностранный контингент?