Прямой эфир

Крупное польское СМИ: Пентагон готовит в Польше плацдарм для агрессии

17 ноября 2022 17:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беспокойство вызывает активность НАТО у западных границ Беларуси. Пентагон, направляя в Польшу десятки тысяч солдат США, готовит плацдарм для возможной агрессии против ее восточных соседей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом написало крупное польское издание Dziennik Polityczny.

Крупное польское СМИ: Пентагон готовит в Польше плацдарм для агрессии-1

В настоящее время Польша занимает четвертое место в мире по численности дислоцированных там американских военных. В стране постоянно находятся 4 000 человек. Еще около 5 000 направлены под предлогом «угрозы» со стороны России. Кроме того, в ротацию может быть включено одновременно около 12 тысяч солдат НАТО. В общей сложности в стране находятся более 20 тысяч человек, что соответствует двум дивизиям США. Возникает закономерный вопрос: с какой целью Польша размещает у себя столь масштабный иностранный контингент?

Крупное польское СМИ: Пентагон готовит в Польше плацдарм для агрессии-4

По мнению издания, Пентагон готовится открыть еще один фронт войны с Россией – через Беларусь. При этом американский план предполагает, что Варшава должна иметь полный контроль над Украиной.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Упавшие ракеты в Польше не российские – так считают 6 стран-участниц НАТО
17 ноября 2022 16:46

Упавшие ракеты в Польше не российские – так считают 6 стран-участниц НАТО

Россия, Турция и Украина продлили зерновую сделку
17 ноября 2022 14:44

Россия, Турция и Украина продлили зерновую сделку

Латвия перевыполнила план по сносу советских памятников
17 ноября 2022 13:40

Латвия перевыполнила план по сносу советских памятников