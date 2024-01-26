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В Техасе рассматривают возможность выйти из состава США

26 января 2024 08:03
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Техас может выйти из состава США. Власти Штата рассматривают такую возможность на фоне миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе рассматривают возможность выйти из состава США-1

По словам губернатора штата, Вашингтон не в состоянии обеспечить безопасность границ. Ранее суд разрешил снять установленную Техасом колючую проволоку у рубежей Мексики. А это дает местным властям конституционное право как на выход, так и на защиту региона от нелегалов. По мнению аналитиков, в политический союз с Техасом может войти Флорида и ряд других американских штатов.

# Международная политика

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