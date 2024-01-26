В Техасе рассматривают возможность выйти из состава США

По словам губернатора штата, Вашингтон не в состоянии обеспечить безопасность границ. Ранее суд разрешил снять установленную Техасом колючую проволоку у рубежей Мексики. А это дает местным властям конституционное право как на выход, так и на защиту региона от нелегалов. По мнению аналитиков, в политический союз с Техасом может войти Флорида и ряд других американских штатов.