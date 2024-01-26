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Впервые в истории США состоялась казнь азотом

26 января 2024 08:06
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В штате Алабама состоялась первая в США казнь азотом 58-летнего Кеннета Юджина Смита, сообщил офис генерального прокурора штата Стива Маршалла. Об этом пишет РИА Новости.

«Правосудие осуществилось. Смит был умерщвлен», – заявил Маршалл.

Процедура казни заняла около 30 минут. И это несмотря на неудачные попытки опротестовать приговор в Верховном суде США и полемику со стороны ООН и активистов-правозащитников.

Смит был признан виновным в заказных убийствах в 1988 году. В ноябре 2022 года его попытка казнить с помощью смертельной инъекции не удалась, так как в отведенное время не смогли вставить катетер в вену осужденного.

# Смертная казнь

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